АНО «Евразия» устойчива к давлению со стороны ЕС и Молдавии, заявил Шор

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация «Евразия» устойчива к давлению со стороны европейских стран и Молдавии, будет расширять проекты в странах присутствия, заявил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО «Евразия». Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций.

«Любое давление — это оценка результативности проекта. Чем больше давления, тем результативнее проект. Вопрос: насколько проект устойчив к такому давлению. Компания “А7”, АНО’Евразия», блок «Победа», — всемпроектами, которыми я занимаюсьабсолютно все равно. Благодаря каждойновой санкции мы хорошо работаем, у нас все получается. Санкции не влияютна наши процессы. Мы двигаемся вперед, мы развиваемся. У нас есть большие планы", — сказал Шор.

Он добавил, что у «Евразии» есть планы расширения проектов во многих странах постсоветского пространства в сферах образования, здравоохранения, углубления и поддержания изучения русского языка.

Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО «Евразия». Совет пояснил, что принял данное решение с целью «обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц».

Десятый Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.