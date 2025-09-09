Мишустин выделил средства на технику для борьбы с раком в Свердловской области

Ранее замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявляла, что самым распространенным онкологическим заболеванием в Свердловской области стал рак легких. Добавим, что онкология многие годы остается одной из основных причин смерти жителей Свердловской области. Главный врач Свердловского онкоцентра Евгений Киселев в начале этого года заявлял, что за прошлый год почти у 23 тыс. свердловчан была выявлена онкология. По оценке Киселева, заболеваемость раком будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год.