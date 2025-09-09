Мишустин выделил средства на технику для борьбы с раком в Свердловской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил 57,6 млн рублей на приобретение медтехники для помощи онкобольным в Свердловской области. Как сообщает департамент информполитики региона, средства будут получены до 2027 года.
Речь идет о дополнительном финансировании для обновления парка медоборудования Свердловского областного онкодиспансера. Врио губернатора Денис Паслер в этой связи отметил, что у жителей области ежегодно выявляют около 20 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. В Свердловском областном онкологическом диспансере в год выполняют свыше 22 тыс. операций, проводят 30 тыс. курсов лекарственной и 9,5 тыс. курсов лучевой терапии.
«В целом по программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Свердловской области на помощь пациентам с онкологией направлено 10,6 млрд рублей, еще на 5 млрд рублей из областного бюджета закупаются необходимые лекарственные средства», — сообщил глава региона Денис Паслер.
Ранее замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявляла, что самым распространенным онкологическим заболеванием в Свердловской области стал рак легких. Добавим, что онкология многие годы остается одной из основных причин смерти жителей Свердловской области. Главный врач Свердловского онкоцентра Евгений Киселев в начале этого года заявлял, что за прошлый год почти у 23 тыс. свердловчан была выявлена онкология. По оценке Киселева, заболеваемость раком будет и дальше расти, примерный прирост составляет 5% в год.
При этом он подчеркнул, что прирост новых пациентов обусловлен повышением качества диагностики. В частности, в 2010 году на учете было 84 тыс. пациентов, на начало 2025 года — 128 тыс. Примечательно, что главврач Свердловского онкоцентра называл самыми распространенными онкологическими заболеваниями рак кожи и колоректальный рак — рак прямой кишки.