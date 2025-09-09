Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: атака беспилотников на Сочи не повлияла на график Путина

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Ночная атака беспилотников на Сочи не сказалась на графике президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Накануне Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше