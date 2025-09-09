Песков: атака беспилотников на Сочи не повлияла на график Путина

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Накануне Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.
СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Ночная атака беспилотников на Сочи не сказалась на графике президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
