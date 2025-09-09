Ричмонд
Reuters: глава Пентагона выступил с заявлением в Пуэрто-Рико на фоне напряженности с Венесуэлой

Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник заявил морякам и морским пехотинцам на борту десантного корабля USS Iwo Jima у берегов Пуэрто-Рико, что они были направлены в Карибское море не на учения, а на «передовую» в рамках важной миссии по борьбе с наркотиками, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

То, что вы делаете прямо сейчас, — это не тренировка. Это реальные учения во имя жизненно важных национальных интересов США, направленные на прекращение отравления американского народа.

Пит Хегсет
министр обороны США

Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном нанес неожиданный визит в Пуэрто-Рико на фоне эскалации напряженности в отношениях США и Венесуэлы, подчеркивается в статье. Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет правительство Николаса Мадуро в незаконном обороте наркотиков в США. Каракас эти обвинения опровергает.

Военный корабль USS Iwo Jima находится у берегов Пуэрто-Рико (территории США, расположенной к северу от Венесуэлы в Карибском бассейне). В пятницу администрация Трампа распорядилась перебросить на аэродром в Пуэрто-Рико 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей. Это развертывание дополняет и без того растущее военное присутствие США в южной части Карибского бассейна, пишет Reuters.

По данным агентства, во вторник представители Белого дома проведут секретный брифинг для членов конгресса, на котором основной темой станет ситуация вокруг Венесуэлы.

На прошлой неделе американский канал CNN сообщил, что Белый дом сейчас рассматривает разные варианты и не исключает нанесения прямого удара по Венесуэле. Трамп ранее опроверг слухи о том, что он добивается смены режима в Венесуэле. Однако Мадуро в интервью RT заявил, что американцы хотят «в голливудском стиле» очернить репутацию властей Венесуэлы, чтобы вторгнуться в страну и завладеть ее богатыми природными ресурсами*.

У наших берегов в Карибском море стоят восемь эсминцев. Такого еще никогда не было, разве что во время Карибского кризиса в 1962 году, когда была установлена блокада Кубы. А сегодня у наших берегов восемь военных боевых кораблей, на нас нацелили 1,2 тыс. ракет, да к тому же прислали ядерную подлодку.

Николас Мадуро
президент Венесуэлы

* Согласно Большой российской энциклопедии, Венесуэла занимает 1-е место в мире по запасам нефти, 6-е — по запасам природного газа и 2-е место в Латинской Америке по запасам железных руд. Кроме того, в стране имеются крупные запасы золота, алмазов, огромные водные ресурсы и плодородные земли.

