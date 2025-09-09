Reuters: глава Пентагона выступил с заявлением в Пуэрто-Рико на фоне напряженности с Венесуэлой

У наших берегов в Карибском море стоят восемь эсминцев. Такого еще никогда не было, разве что во время Карибского кризиса в 1962 году, когда была установлена блокада Кубы. А сегодня у наших берегов восемь военных боевых кораблей, на нас нацелили 1,2 тыс. ракет, да к тому же прислали ядерную подлодку.