Reuters: глава Пентагона выступил с заявлением в Пуэрто-Рико на фоне напряженности с Венесуэлой

То, что вы делаете прямо сейчас, — это не тренировка. Это реальные учения во имя жизненно важных национальных интересов США, направленные на прекращение отравления американского народа.
Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном нанес неожиданный визит в Пуэрто-Рико на фоне эскалации напряженности в отношениях США и Венесуэлы, подчеркивается в статье. Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет правительство Николаса Мадуро в незаконном обороте наркотиков в США. Каракас эти обвинения опровергает.
Военный корабль USS Iwo Jima находится у берегов Пуэрто-Рико (территории США, расположенной к северу от Венесуэлы в Карибском бассейне). В пятницу администрация Трампа распорядилась перебросить на аэродром в Пуэрто-Рико 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей. Это развертывание дополняет и без того растущее военное присутствие США в южной части Карибского бассейна, пишет Reuters.
На прошлой неделе американский канал CNN сообщил, что Белый дом сейчас рассматривает разные варианты и не исключает нанесения прямого удара по Венесуэле. Трамп ранее опроверг слухи о том, что он добивается смены режима в Венесуэле. Однако Мадуро в интервью RT заявил, что американцы хотят «в голливудском стиле» очернить репутацию властей Венесуэлы, чтобы вторгнуться в страну и завладеть ее богатыми природными ресурсами*.
У наших берегов в Карибском море стоят восемь эсминцев. Такого еще никогда не было, разве что во время Карибского кризиса в 1962 году, когда была установлена блокада Кубы. А сегодня у наших берегов восемь военных боевых кораблей, на нас нацелили 1,2 тыс. ракет, да к тому же прислали ядерную подлодку.
* Согласно Большой российской энциклопедии, Венесуэла занимает 1-е место в мире по запасам нефти, 6-е — по запасам природного газа и 2-е место в Латинской Америке по запасам железных руд. Кроме того, в стране имеются крупные запасы золота, алмазов, огромные водные ресурсы и плодородные земли.