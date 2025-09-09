Токаев принял председателя АФМ

«Глава государства принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы агентства и задачах на предстоящий период», — говорится в сообщении.
Жанат Элиманов сообщил о мерах, предпринятых для борьбы с отмыванием доходов.
По его словам, агентством выявлены фиктивные компании, через которые было обналичено более Т24 млрд, а также прекращена деятельность 20 нелегальных криптообменников, занимавшихся отмыванием средств от наркоторговли и мошенничества.
Кроме того, ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, сотрудничавший с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн.
Он сообщил, что агентством завершено расследование 720 уголовных дел и ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая три транснациональные.
Также пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму Т17,1 млрд, выявлена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 — по выпуску суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на Т12 млрд.
Кроме того, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на Т164 млрд и пресечено неэффективное использование сельскохозяйственных субсидий на Т11 млрд.
Отдельно установлены факты незаконного вывода Т200 млрд из ЕНПФ под видом фиктивного оказания стоматологических услуг.
Элиманов также сообщил о мерах по защите финансовых интересов граждан: по фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с общим ущербом в Т71 млрд, ведется работа по возврату и списанию долгов более чем у 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 112 тыс. человек, а также заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок, связанных с мошенническими схемами и азартными играми.
Глава государства дал ряд поручений по основным направлениям деятельности АФМ.