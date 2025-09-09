Токаев принял председателя АФМ

Элиманов также сообщил о мерах по защите финансовых интересов граждан: по фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с общим ущербом в Т71 млрд, ведется работа по возврату и списанию долгов более чем у 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 112 тыс. человек, а также заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок, связанных с мошенническими схемами и азартными играми.