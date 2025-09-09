Более 130 журналистов аккредитованы для освещения выборов в Воронежской области

Напомним, голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Аккредитованные журналисты получат право:
— Находиться в помещениях для голосования в течение всех дней проведения голосования,
— Наблюдать за процессом подсчета голосов,
— Фиксировать процедуру помещения бюллетеней в сейф-пакеты,
— Присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при подведении итогов голосования.
Представителям СМИ также разрешено проводить фото-и видеосъемку всех этапов избирательного процесса с соблюдением установленного регламента. Такие меры направлены на обеспечение максимальной прозрачности выборов и информирования граждан о ходе голосования.