Более 130 журналистов аккредитованы для освещения выборов в Воронежской области

Избирательная комиссия Воронежской области предоставила аккредитацию 136 представителям средств массовой информации для работы в период проведения выборной кампании. Журналисты из 46 федеральных и региональных редакций будут освещать ход голосования по выборам депутатов областной и городской Дум и органов местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Аккредитованные журналисты получат право:

— Находиться в помещениях для голосования в течение всех дней проведения голосования,

— Наблюдать за процессом подсчета голосов,

— Фиксировать процедуру помещения бюллетеней в сейф-пакеты,

— Присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при подведении итогов голосования.

Представителям СМИ также разрешено проводить фото-и видеосъемку всех этапов избирательного процесса с соблюдением установленного регламента. Такие меры направлены на обеспечение максимальной прозрачности выборов и информирования граждан о ходе голосования.