Более 130 журналистов аккредитованы для освещения выборов в Воронежской области

Избирательная комиссия Воронежской области предоставила аккредитацию 136 представителям средств массовой информации для работы в период проведения выборной кампании. Журналисты из 46 федеральных и региональных редакций будут освещать ход голосования по выборам депутатов областной и городской Дум и органов местного самоуправления.