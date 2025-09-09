Ричмонд
В России отреагировали на резкие высказывания о БРИКС со стороны США

США нецелесообразно разрывать устоявшиеся торговые связи с другими странами, так как это спровоцирует рост цен, прежде всего, в самой Америке. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя высказывания Питера Наварро.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее советник президента США Питер Наварро высказал мнение, что ни одно из государств БРИКС не способно сохранить экономическую стабильность без поддержания торговых отношений с Соединенными Штатами.

Как отметил Аксаков, разрыв торговых связей с США потребует от стран БРИКС усилий по замене импортируемых американских товаров, также им предстоит наладить новые точки сбыта для своей продукции.

«Но все, что американцы покупают, и все, что они продают, точно производится в других странах мира. Просто надо потратить время и усилия для того, чтобы заместить. С учетом новых технологий по расчетам — это все вообще не проблема», — указал парламентарий.

Он указал на то, что при сегодняшнем стремительном развитии технологий, замена американского рынка и товаров произойдет очень быстро.

Парламентарий признал, что в заявлении советника Трампа присутствует рациональная составляющая, однако сами по себе эти угрозы не имеют серьезной значимости для рынков и государств. Аксаков также подчеркнул, что подобный шаг со стороны США привел бы к подрыву собственных позиций Америки, ослаблению ее влияния и доминирования.