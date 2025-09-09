В России отреагировали на резкие высказывания о БРИКС со стороны США

Ранее советник президента США Питер Наварро высказал мнение, что ни одно из государств БРИКС не способно сохранить экономическую стабильность без поддержания торговых отношений с Соединенными Штатами.
«Но все, что американцы покупают, и все, что они продают, точно производится в других странах мира. Просто надо потратить время и усилия для того, чтобы заместить. С учетом новых технологий по расчетам — это все вообще не проблема», — указал парламентарий.
Он указал на то, что при сегодняшнем стремительном развитии технологий, замена американского рынка и товаров произойдет очень быстро.
Парламентарий признал, что в заявлении советника Трампа присутствует рациональная составляющая, однако сами по себе эти угрозы не имеют серьезной значимости для рынков и государств. Аксаков также подчеркнул, что подобный шаг со стороны США привел бы к подрыву собственных позиций Америки, ослаблению ее влияния и доминирования.