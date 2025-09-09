Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России — Аксенов

«Ведущие вузы республики, КИПУ имени Февзи Якубова и КФУ имени В. И. Вернадского, наши предприятия сегодня успешно выполняют задачи Минпрома и Минобороны России. Крым — одна из перспективных площадок для испытаний, мы быстро действуем, ориентируемся и реагируем на ситуацию, принимаем эффективные решения. Уверен, что крымский опыт будет востребован для дальнейшего технологического и промышленного развития страны», — написал он в своем Telegram-канале.