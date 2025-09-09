Губернатор Самарской области представил потенциал региона делегациям иностранных дипмиссий

— Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы, — сказал Вячеслав Федорищев в ходе встречи с послами и отметил, что президент Владимир Путин не раз акцентировал внимание на роли партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока.