Губернатор Самарской области представил потенциал региона делегациям иностранных дипмиссий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 8 сентября встретился с делегацией дипломатических миссий иностранных государств в РФ и презентовал им потенциал губернии. В регион на три дня приехали представители Омана, Непала, Индии, Бразилии, Руанды, Китая, выезд был организован вместе с МИД России.
Делегация познакомилась с Самарой, также для нее организовали деловую программу, посещение Самарского университет имени Королева, крупных предприятий.
— Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы, — сказал Вячеслав Федорищев в ходе встречи с послами и отметил, что президент Владимир Путин не раз акцентировал внимание на роли партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока.
Губернатор Самарской области подчеркнул, что регион настроен на расширение взаимодействия с дружественными странами в разных сферах, и поблагодарил послов за внимание к региону. Он пригласил их на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре в ноябре.