Глава МИД Венгрии приедет в Минск

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Источник: Sputnik.by

Мероприятие пройдет 10 сентября в белорусской столице под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и его венгерского коллеги.

Планируется, что главы ведомств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в числе которых промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и наука.

Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

подчеркнули в МИД

Ранее Сийярто посетил белорусскую столицу в октябре 2024 года. Он принял участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. Сийярто также встретился с Рыженковым и подарил ему футбольный мяч.

Глава МИД Беларуси тогда в шутку отметил, что Сийярто так часто бывает в республике, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве для него подготовят гостевую комнату, где венгерский министр сможет отдохнуть.

