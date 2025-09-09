Глава МИД Венгрии приедет в Минск

Мероприятие пройдет 10 сентября в белорусской столице под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и его венгерского коллеги.
Планируется, что главы ведомств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в числе которых промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и наука.
Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.
Ранее Сийярто посетил белорусскую столицу в октябре 2024 года. Он принял участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. Сийярто также встретился с Рыженковым и подарил ему футбольный мяч.
Глава МИД Беларуси тогда в шутку отметил, что Сийярто так часто бывает в республике, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве для него подготовят гостевую комнату, где венгерский министр сможет отдохнуть.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!