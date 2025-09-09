Ричмонд
СМИ: Индия планирует построить свой первый атомный авианосец

Индия в рамках 15-летнего плана модернизации обороны, анонсированного в пятницу, намерена построить третий авианосец. На нем впервые будут размещены ядерные установки и истребители индийского производства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Reuters, Нью-Дели на фоне стратегического соперничества с Китаем и Пакистаном все больше полагается на отечественные оборонные компании, чтобы укрепить свой военный потенциал и сократить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Россия, Франция и США. В настоящее время Индия эксплуатирует два авианосца, один из которых российского производства, а другой — отечественного.

Третий авианосец впервые будет атомным, что позволит стране осуществлять более дальние и малозаметные операции, поясняет Reuters.

Издание Aerospace Global News подчеркивает, что новый авианосец ознаменует собой скачок в потенциале на поколение вперед. В отличие от своих предшественников, работающих на двигателях на ископаемом топливе, ядерный авианосец сможет длительное время находиться в море без дозаправки, обеспечивая непревзойденную выносливость, оперативную скрытность и способность наносить удары на большие расстояния.

Спустив на воду атомный авианосец, Индия встанет в один ряд с США и Францией — единственными странами, которые в настоящее время эксплуатируют атомные авианосцы. Как уточняет AGN, у США — 11 авианосцев, у Франции — один. Китай тоже активно разрабатывает свой первый атомный авианосец, и предполагается, что он может вступить в строй к середине 2030-х годов.

В плане модернизации, согласно Reuters, Индия указывает на необходимость по меньшей мере 10 ядерных силовых установок для поддержки авианосца и других будущих военных кораблей.

Это, по мнению издания, подчеркивает ее стремление расширить свое стратегическое присутствие в Индийском океане.

Кроме того, Индия планирует ввести в строй неустановленное количество двухмоторных палубных истребителей и легких боевых самолетов нового поколения, разрабатываемых государственной компанией Hindustan Aeronautics. Это укрепит возможности ее военно-морского флота.

Сейчас страна располагает парком МиГ-29К советского производства, но к 2030 году планирует иметь на вооружении 62 французских истребителя Rafale, из них 36 самолетов будут переданы ВВС.

В апреле Индия подписала контракт с Францией на сумму 8 млрд долларов на поставку 26 двухместных и одноместных самолетов Rafale-Marine, которые будут развернуты на двух уже имеющихся авианосцах — INS Vikrant и INS Vikramaditya.

В бюджете Индии на этот финансовый год предусмотрены расходы на оборону в размере около 77 млрд долларов. По данным Всемирного банка, страна занимает 4-е место в мире по объему расходов на оборону после США, Китая и России.