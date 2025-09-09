СМИ: Индия планирует построить свой первый атомный авианосец

Как пишет Reuters, Нью-Дели на фоне стратегического соперничества с Китаем и Пакистаном все больше полагается на отечественные оборонные компании, чтобы укрепить свой военный потенциал и сократить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Россия, Франция и США. В настоящее время Индия эксплуатирует два авианосца, один из которых российского производства, а другой — отечественного.