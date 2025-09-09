СМИ: Индия планирует построить свой первый атомный авианосец

Как пишет Reuters, Нью-Дели на фоне стратегического соперничества с Китаем и Пакистаном все больше полагается на отечественные оборонные компании, чтобы укрепить свой военный потенциал и сократить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Россия, Франция и США. В настоящее время Индия эксплуатирует два авианосца, один из которых российского производства, а другой — отечественного.
Издание Aerospace Global News подчеркивает, что новый авианосец ознаменует собой скачок в потенциале на поколение вперед. В отличие от своих предшественников, работающих на двигателях на ископаемом топливе, ядерный авианосец сможет длительное время находиться в море без дозаправки, обеспечивая непревзойденную выносливость, оперативную скрытность и способность наносить удары на большие расстояния.
Спустив на воду атомный авианосец, Индия встанет в один ряд с США и Францией — единственными странами, которые в настоящее время эксплуатируют атомные авианосцы. Как уточняет AGN, у США — 11 авианосцев, у Франции — один. Китай тоже активно разрабатывает свой первый атомный авианосец, и предполагается, что он может вступить в строй к середине 2030-х годов.
Это, по мнению издания, подчеркивает ее стремление расширить свое стратегическое присутствие в Индийском океане.
Кроме того, Индия планирует ввести в строй неустановленное количество двухмоторных палубных истребителей и легких боевых самолетов нового поколения, разрабатываемых государственной компанией Hindustan Aeronautics. Это укрепит возможности ее военно-морского флота.
В апреле Индия подписала контракт с Францией на сумму 8 млрд долларов на поставку 26 двухместных и одноместных самолетов Rafale-Marine, которые будут развернуты на двух уже имеющихся авианосцах — INS Vikrant и INS Vikramaditya.
В бюджете Индии на этот финансовый год предусмотрены расходы на оборону в размере около 77 млрд долларов. По данным Всемирного банка, страна занимает 4-е место в мире по объему расходов на оборону после США, Китая и России.