Лавров указал на изменение отношения Германии к диверсиям на «Северных потоках»

В Германии начали называть диверсии на газопроводах «Северный поток» терактами, но при этом не собираются допускать российскую сторону к расследованиям, несмотря на ее просьбы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Пресловутое расследование терактов на “Северных потоках”. Три года исполняется уже через несколько дней. Правда, только сейчас стали называть их так, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали так говорить. Но какой-либо прозрачности в расследовании, попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к нему, поскольку Россия являлась собственником газопроводов, никто даже не собирается предпринимать», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что экипаж яхты «Андромеда», предположительно, причастный к диверсиям, действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

20 августа итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.

