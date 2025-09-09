Лавров указал на изменение отношения Германии к диверсиям на «Северных потоках»

«Пресловутое расследование терактов на “Северных потоках”. Три года исполняется уже через несколько дней. Правда, только сейчас стали называть их так, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали так говорить. Но какой-либо прозрачности в расследовании, попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к нему, поскольку Россия являлась собственником газопроводов, никто даже не собирается предпринимать», — отметил дипломат.