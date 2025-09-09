«Пресловутое расследование терактов на “Северных потоках”. Три года исполняется уже через несколько дней. Правда, только сейчас стали называть их так, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали так говорить. Но какой-либо прозрачности в расследовании, попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к нему, поскольку Россия являлась собственником газопроводов, никто даже не собирается предпринимать», — отметил дипломат.
Ранее стало известно, что экипаж яхты «Андромеда», предположительно, причастный к диверсиям, действовал по заданию на тот момент являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
20 августа итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.