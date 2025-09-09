Три человека претендуют на пост председателя Самарского областного суда

Конкурс на должность председателя Самарского областного суда объявили в июне. Незадолго до этого временно исполняющим обязанности руководителя суда стал Александр Шилов. До этого облсуд возглавлял Вадим Кудинов, но в 2025 году срок его полномочий подошел к концу.