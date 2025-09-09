Ричмонд
Три человека претендуют на пост председателя Самарского областного суда

Председателя Самарского облсуда выберут 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто претендует на пост председателя Самарского областного суда. Высшая квалификационная комиссия судей РФ опубликовала предварительную повестку внеочередного заседания, которое пройдет 15 сентября. На нем и планируют выбрать председателя Самарского облсуда.

Судя по повестке, на пост председателя претендуют три человека: Татьяна Керосирова, Светлана Новинкина, Игорь Тимохин.

Конкурс на должность председателя Самарского областного суда объявили в июне. Незадолго до этого временно исполняющим обязанности руководителя суда стал Александр Шилов. До этого облсуд возглавлял Вадим Кудинов, но в 2025 году срок его полномочий подошел к концу.