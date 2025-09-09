Три человека претендуют на пост председателя Самарского областного суда

Стало известно, кто претендует на пост председателя Самарского областного суда. Высшая квалификационная комиссия судей РФ опубликовала предварительную повестку внеочередного заседания, которое пройдет 15 сентября. На нем и планируют выбрать председателя Самарского облсуда.
Судя по повестке, на пост председателя претендуют три человека: Татьяна Керосирова, Светлана Новинкина, Игорь Тимохин.
Конкурс на должность председателя Самарского областного суда объявили в июне. Незадолго до этого временно исполняющим обязанности руководителя суда стал Александр Шилов. До этого облсуд возглавлял Вадим Кудинов, но в 2025 году срок его полномочий подошел к концу.