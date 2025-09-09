Депутатам парламента Молдавии разрешили посетить СИЗО, где находится Гуцул

«Политические заключенные, ставшие символом борьбы с режимом, поблагодарили всех, кто каждый день приходит к тюрьме № 13 на акции в их поддержку. Слова признательности гражданам они передали через депутатов группы “Победа” Регину Апостолову и Вадима Фотеску. Парламентариям впервые за долгое время разрешили посетить соратников», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.
Как отмечает оппозиция, несмотря на тяжелые условия содержания, представители блока держатся стойко.
«Они уверены в переменах после 28 сентября (день парламентских выборов — ред.) и знают: правда и справедливость обязательно восторжествуют… Сегодня вся страна превратилась в тюрьму, но 28 сентября в наших с вами силах освободить Молдавию», — подчеркивается в заявлении.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа».
Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.