Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией

ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025», сообщил премьер-министр Дональд Туск.

«В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в частности железнодорожные переходы», — сказал он, открывая заседание правительства.

Продолжительность закрытия границы премьер не уточнил. В качестве еще одной причины он назвал «провокацию» с арестом в Белоруссии гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже.

В воскресенье МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и как можно скорее покинуть страну якобы из-за риска ухудшения ситуации с безопасностью.

В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений «Запад-2025» нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.

