Польша решила полностью закрыть границу с Белоруссией

Отношения двух стран обострились после того, как на прошлой неделе в Белоруссии задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. По данным правоохранителей, мужчина по имени Гжегош Гавел 1998 года рождения собирал сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». В ответ на задержание Туск заявил, что в случае продолжения «провокаций» со стороны Минска, Варшава примет по отношению к Белоруссии ответные меры.