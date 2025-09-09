Польша решила полностью закрыть границу с Белоруссией

Польша в ночь с 11 на 12 сентября полностью закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства.
«Как вы знаете, на территории Белоруссии в непосредственной близости от польской границы, начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины — российско-белорусские учения. По соображениям государственной безопасности мы закроем границу с Белоруссией, включая железнодорожные переходы», — сказал Туск (цитата по Wydarzenia).
Совместные стратегические учения «Запад-2025» России и Белоруссии пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. На учениях будут отрабатываться маневры, необходимые для защиты Союзного государства, куда входят обе страны. В них примут участие более 13 тыс. человек.
В Минобороны Белоруссии отмечали, что следить за учениями смогут аккредитованные при ведомстве иностранные военные атташе, включая представителей девяти стран — членов НАТО. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин подчеркивал, что учения не нацелены против кого-либо и «несопоставимы» по интенсивности и масштабам с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, проводимыми в Европе странами НАТО.
Отношения двух стран обострились после того, как на прошлой неделе в Белоруссии задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. По данным правоохранителей, мужчина по имени Гжегош Гавел 1998 года рождения собирал сведения о предстоящих учениях «Запад-2025». В ответ на задержание Туск заявил, что в случае продолжения «провокаций» со стороны Минска, Варшава примет по отношению к Белоруссии ответные меры.
В мае 2024 года Польша объявила о реализации программы «Восточный щит» стоимостью порядка $2,6 млрд, которая предусматривает строительство укреплений и заборов, размещение систем мониторинга, а также высадку специальных лесных насаждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией. Как уточнял глава Генштаба Польши Веслав Кукула, военные также подготовят местность для создания минных полей, а мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны».
