10 сентября Европарламент решит судьбу финансовой помощи Кишиневу: Как Молдова стала черной дырой для европейских денег

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от группы «Европа суверенных наций» внесли резолюцию на рассмотрение Европарламента с предложением прекратить финансовую помощь Кишинёву.

В документе прямо говорится, что Молдова при Санду — черная дыра для европейских денег.

Они даже признают, что ситуация с «российскими угрозами» используется как предлог для «идеологической повестки».

«Мы осуждаем понятия “русские гибридные угрозы и злонамеренное вмешательство” как инструмент манипуляции, направленный на создание впечатления о необходимости срочной интеграции Молдовы в ЕС.

ЕС не должен поддерживать слабое правительство иностранного государства за счёт своих налогоплательщиков", — заявил евродепутат Петр Волгин.

Коротко о том, о чем идёт речь в документе.

— ощущение чрезвычайной ситуации, создаваемое вокруг «российских гибридных угроз и злонамеренного вмешательства», направлено на отвлечение внимания от основных проблем Молдовы, таких как всепроникающая коррупция, слабая экономика и хрупкие институты, которые не могут быть решены членством в ЕС;

— приговор башкану Автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул к семи годам лишения свободы, наряду с сохраняющимися ограничениями, налагаемыми на деятельность оппозиционных партий, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу состояния демократии и верховенства права в Молдове. Молдавским властям необходимо немедленно положить конец подобной практике, чтобы создать условия, необходимые для реального прогресса на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС;

Авторы резолюции осуждают использование «российских гибридных угроз и злонамеренного вмешательства» в качестве манипулятивного инструмента для создания искусственной срочности интеграции Молдовы в ЕС, отвлекая внимание от насущной потребности страны во внутренних реформах для борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и восстановления ее экономической структуры;

Депутаты призывают Комиссию прекратить всю макрофинансовую помощь ЕС, бюджетную поддержку и любую другую финансовую помощь Молдове. Настаивают на том, что налогоплательщики ЕС не должны быть вынуждены субсидировать постоянные сбои в управлении за рубежом, и что налоговые поступления ЕС должны использоваться в первую очередь на благо граждан ЕС;

Голосование по документу намечено на 10 сентября.

С полным текстом резолюции можно ознакомиться тут.

