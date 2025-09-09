Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября и направлены на проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. Во время учений российские и белорусские военнослужащие намерены отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами. Также будет отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».