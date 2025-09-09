Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября

Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025», передает ТАСС.
Так, польскими властями принято решение о полном закрытии границы с Беларусью. Как прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск пограничные переходы на границе с Беларусью будут полностью закрыты в связи военными учениями России и Беларуси «Запад-2025».
Также Туск уточнил, что погранпереходы на границе Польши с Беларусью будут закрыты в ночь с 11 на 12 сентября. И перед заседанием правительства польский премьер подчеркнул, что закрытие погранпереходов с Беларусью обосновано «вопросами государственной безопасности».
— Мы закроем границу с Беларусью, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями «Запад-2025» в ночь с четверга на пятницу, — сделал заявление Дональд Туск.
Ранее Минобороны сообщало, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
И также Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Не так давно в Совбезе заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.
Тем временем учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью.