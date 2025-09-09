Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября

Также Туск уточнил, что погранпереходы на границе Польши с Беларусью будут закрыты в ночь с 11 на 12 сентября. И перед заседанием правительства польский премьер подчеркнул, что закрытие погранпереходов с Беларусью обосновано «вопросами государственной безопасности».