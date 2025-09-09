В Молдавии призвали ЕС обратить внимание на злоупотребления властей

«Всё то, что я критиковала и осуждала при предыдущих правительствах — злоупотребления, давление, пренебрежение верховенством закона — именно это делает сегодня партия “Действие и солидарность”. Я обращаюсь к дипломатическим миссиям государств Европейского союза в Кишиневе, посольству США — прошу нас совместно сделать всё возможное, чтобы спасти остатки верховенства закона и демократии, на которые граждане Молдавии», — написала Стамате на своей странице в соцсети Facebook*.