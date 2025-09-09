В Молдавии призвали ЕС обратить внимание на злоупотребления властей

«Всё то, что я критиковала и осуждала при предыдущих правительствах — злоупотребления, давление, пренебрежение верховенством закона — именно это делает сегодня партия “Действие и солидарность”. Я обращаюсь к дипломатическим миссиям государств Европейского союза в Кишиневе, посольству США — прошу нас совместно сделать всё возможное, чтобы спасти остатки верховенства закона и демократии, на которые граждане Молдавии», — написала Стамате на своей странице в соцсети Facebook*.
Она утверждает, что получила сообщения из тюрьмы № 17 в Резине, которую якобы посетили генеральный секретарь правительства Артур Мижа, представитель министерства юстиции Феличия Загорян, а также представитель аппарата президента, имя которого не указано. Чиновники обещали заключенным смягчить условия амнистии в ответ на лояльность на выборах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
