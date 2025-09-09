Ричмонд
Президент Непала подал в отставку

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране, сообщает издание India Today.

«После отставки (премьера — ред.)… Паудел также покинул пост», — говорится в сообщении издания.

В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ «Революция поколения Z». В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

