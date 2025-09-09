Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва ожидает поддержки союзников в случае отправки своих военных на Украину

Вильнюс надеется, что в случае отправки литовских военных на Украину, союзники увеличат свои контингенты в республике. Об этом заявил главный советник президента по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матуленис.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я уверен, что, если выделим определенные силы, будет принято решение о возможной дислокации сил других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей политике обороны и сдерживания», — цитирует «Интерфакс» высказывание Матулениса.

Он пояснил, что Вильнюс рассчитывает на помощь как от стран-членов НАТО, так и от других союзников.

Ранее глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалене подтвердила готовность страны к участию в миротворческой операции на территории Украины. Министр подчеркнула, что такое возможно исключительно при соблюдении двух условий: установления устойчивого режима прекращения огня и формирования союзниками единой позиции по гарантиям безопасности для Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше