Литва ожидает поддержки союзников в случае отправки своих военных на Украину

«Я уверен, что, если выделим определенные силы, будет принято решение о возможной дислокации сил других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей политике обороны и сдерживания», — цитирует «Интерфакс» высказывание Матулениса.
Он пояснил, что Вильнюс рассчитывает на помощь как от стран-членов НАТО, так и от других союзников.
Ранее глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалене подтвердила готовность страны к участию в миротворческой операции на территории Украины. Министр подчеркнула, что такое возможно исключительно при соблюдении двух условий: установления устойчивого режима прекращения огня и формирования союзниками единой позиции по гарантиям безопасности для Украины.