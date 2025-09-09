Лавров назвал «дурью» заявления об атаке России на самолет Урсулы фон дер Ляйен

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы “не угробили”, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали».
Инцидент произошел 1 сентября, когда при посадке самолета главы ЕК в аэропорту Пловдив возникли подозрения о сбое в системе навигации. СМИ утверждали, что самолет был вынужден садиться по бумажным картам. В Кремле отрицали причастность России к сбою.
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери

Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.