Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал «дурью» заявления об атаке России на самолет Урсулы фон дер Ляйен

Министр иностранных дел Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России о якобы воздействии на системы GPS при посадке самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. По словам господина Лаврова, подобные утверждения являются фейком.

Источник: РИА "Новости"

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы “не угробили”, — сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали».

Инцидент произошел 1 сентября, когда при посадке самолета главы ЕК в аэропорту Пловдив возникли подозрения о сбое в системе навигации. СМИ утверждали, что самолет был вынужден садиться по бумажным картам. В Кремле отрицали причастность России к сбою.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше