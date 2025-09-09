The Independent: что может включать «вторая фаза» санкций Трампа против России

Администрация Джо Байдена ввела рестрикции в отношении Центрального банка России, основных кредиторов, крупнейших финансовых институтов и ряда российских олигархов, напоминает The Independent. Она также ограничила российским компаниям возможность привлекать деньги на американском рынке, в том числе газовому гиганту «Газпром» и производителю и переработчику нефти «Газпром нефть». Байден внес в черный список 183 судна, участвовавших в экспорте энергоносителей из России. А Трамп в августе ввел «самые агрессивные» меры Вашингтона в отношении Москвы — 50%-ные пошлины на индийский экспорт в США в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти Нью-Дели. Он также намекнул, что может распространить такие вторичные санкции на другие страны.