Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Independent: что может включать «вторая фаза» санкций Трампа против России

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал понять, что может перейти ко «второй фазе» и усилить санкции в отношении России. В понедельник Европейский союз подтвердил, что будет координировать новые санкции с США, повторив комментарии министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтону понадобятся «европейские партнеры, которые последуют за нами», если США решатся усилить экономическое давление на Россию. Что это может значить, пыталось выяснить британское интернет-издание The Independent.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Какие антироссийские санкции уже введены

Администрация Джо Байдена ввела рестрикции в отношении Центрального банка России, основных кредиторов, крупнейших финансовых институтов и ряда российских олигархов, напоминает The Independent. Она также ограничила российским компаниям возможность привлекать деньги на американском рынке, в том числе газовому гиганту «Газпром» и производителю и переработчику нефти «Газпром нефть». Байден внес в черный список 183 судна, участвовавших в экспорте энергоносителей из России. А Трамп в августе ввел «самые агрессивные» меры Вашингтона в отношении Москвы — 50%-ные пошлины на индийский экспорт в США в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти Нью-Дели. Он также намекнул, что может распространить такие вторичные санкции на другие страны.

Очередной пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение предельных цен на российскую нефть, запрет на строительство трубопровода «Северный поток», дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота России и полный запрет на сделки с ее банками.

Что может включать «вторая фаза» антироссийских санкций Трампа

Хотя Трамп не уточнил, что подразумевает «вторая фаза», Бессент намекнул, что США и ЕС могут ввести «дополнительные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть», чтобы вызвать «экономический крах» в России и вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика.

Скотт Бессент
министр финансов США

Однако старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиам Пич отметил, что за последние три года российская экономика адаптировалась к западным санкциям успешнее, чем ожидалось, в значительной степени благодаря обходу санкций через третьи страны. По словам экспертов, тарифная угроза в отношении Индии не сработала и США, похоже, не хотят бить по Китаю «тарифным оружием». Но они подчеркивают, что, если США действительно намерены оказать давление на российскую экономику, Вашингтон должен найти способ помешать третьим странам покупать российскую нефть.

Кроме того, следующий пакет санкций может быть направлен против российских платежных систем, систем кредитных карт и криптобирж, а также ввести ограничения на торговлю нефтью.

Согласно Capital Economics, в прошлом году Россия экспортировала энергоносители чуть более чем на 200 млрд долларов. По данным аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air, с момента c начала СВО в 2022 году Россия заработала на нефти и газе около 985 млрд долларов. Как считают эксперты, сокращение российского экспорта сырой нефти на 50% может привести к падению экспортных поступлений примерно на 75 млрд долларов.

Но даже небольшое падение доходов, на их взгляд, может ослабить рубль, повысить доходность облигаций и оказать сильное давление на Россию, повысив необходимость ужесточения налогово-бюджетной политики.

Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что никакие санкции никогда не смогут заставить Россию «изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент».

Более того, несмотря на ужесточение санкций, Россия работает над расширением своих рынков сбыта, отмечает британская газета ВВС*. На встрече в Пекине на прошлой неделе Москва заявила, что увеличит поставки газа в Китай. Тем временем группа ОПЕК+, в которую входит Россия, согласилась нарастить добычу, что может привести к снижению мировых цен на нефть и осложнить усилия Запада по ограничению финансовых поступлений в Россию, считает ВВС*.

* Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайтам ВВС

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше