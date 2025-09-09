The Independent: что может включать «вторая фаза» санкций Трампа против России

Какие антироссийские санкции уже введены
Администрация Джо Байдена ввела рестрикции в отношении Центрального банка России, основных кредиторов, крупнейших финансовых институтов и ряда российских олигархов, напоминает The Independent. Она также ограничила российским компаниям возможность привлекать деньги на американском рынке, в том числе газовому гиганту «Газпром» и производителю и переработчику нефти «Газпром нефть». Байден внес в черный список 183 судна, участвовавших в экспорте энергоносителей из России. А Трамп в августе ввел «самые агрессивные» меры Вашингтона в отношении Москвы — 50%-ные пошлины на индийский экспорт в США в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти Нью-Дели. Он также намекнул, что может распространить такие вторичные санкции на другие страны.
Очередной пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение предельных цен на российскую нефть, запрет на строительство трубопровода «Северный поток», дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота России и полный запрет на сделки с ее банками.
Что может включать «вторая фаза» антироссийских санкций Трампа
Хотя Трамп не уточнил, что подразумевает «вторая фаза», Бессент намекнул, что США и ЕС могут ввести «дополнительные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть», чтобы вызвать «экономический крах» в России и вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика.
Однако старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиам Пич отметил, что за последние три года российская экономика адаптировалась к западным санкциям успешнее, чем ожидалось, в значительной степени благодаря обходу санкций через третьи страны. По словам экспертов, тарифная угроза в отношении Индии не сработала и США, похоже, не хотят бить по Китаю «тарифным оружием». Но они подчеркивают, что, если США действительно намерены оказать давление на российскую экономику, Вашингтон должен найти способ помешать третьим странам покупать российскую нефть.
Согласно Capital Economics, в прошлом году Россия экспортировала энергоносители чуть более чем на 200 млрд долларов. По данным аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air, с момента c начала СВО в 2022 году Россия заработала на нефти и газе около 985 млрд долларов. Как считают эксперты, сокращение российского экспорта сырой нефти на 50% может привести к падению экспортных поступлений примерно на 75 млрд долларов.
Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что никакие санкции никогда не смогут заставить Россию «изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент».
Более того, несмотря на ужесточение санкций, Россия работает над расширением своих рынков сбыта, отмечает британская газета ВВС*. На встрече в Пекине на прошлой неделе Москва заявила, что увеличит поставки газа в Китай. Тем временем группа ОПЕК+, в которую входит Россия, согласилась нарастить добычу, что может привести к снижению мировых цен на нефть и осложнить усилия Запада по ограничению финансовых поступлений в Россию, считает ВВС*.
* Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к сайтам ВВС