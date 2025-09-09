Запад не признал референдум в Крыму — Лавров назвал еще одну причину

«Мы наблюдаем, как решаются проблемы простых людей и в Китае, в Индии, в других странах БРИКС и ШОС, и мнение народа становится определяющим именно по этим показателям, а не в контексте определенных предвыборных избирательных компаний в некоторых западных странах, когда, цепляясь за власть, искусственно вбрасываются темы, которые отвлекают от реальных проблем. Как это сейчас происходит в большинстве европейских государств, когда резкое очевидное понижение благосостояния своих граждан пытаются отодвинуть в сторону, всячески раздувая украинскую проблему», — заявил министр.