Запад не признал референдум в Крыму — Лавров назвал еще одну причину

«Хочу упомянуть о том референдуме, который республика Сербская планирует на 25 октября…. Я считаю, это по-честному. Это Запад не любит референдумов. Вот независимость Косово объявили без всякого референдума. Референдум в Крыму, который все имели возможность видеть, отслеживать, и который был предельно транспарентным, не признали», — заметил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
При этом, по его словам, лидеры ЕС в последние годы не хотят слышать и «глас собственных народов», прячут внутренние экономические проблемы, смещая фокус на внешние темы, в том числе на Украину.
«Мы наблюдаем, как решаются проблемы простых людей и в Китае, в Индии, в других странах БРИКС и ШОС, и мнение народа становится определяющим именно по этим показателям, а не в контексте определенных предвыборных избирательных компаний в некоторых западных странах, когда, цепляясь за власть, искусственно вбрасываются темы, которые отвлекают от реальных проблем. Как это сейчас происходит в большинстве европейских государств, когда резкое очевидное понижение благосостояния своих граждан пытаются отодвинуть в сторону, всячески раздувая украинскую проблему», — заявил министр.