Название первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября

14 июня 2025 года Межведомственная комиссия определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству первой АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France’и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте. Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Тариф на электроэнергию с будущей атомной АЭС будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что при строительстве первой АЭС в Казахстане планируют использовать реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+».