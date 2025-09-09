Ричмонд
Название первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября

В Казахстане создана комиссия по проведению всенародного конкурса на лучшее название первой атомной электрической станции (АЭС), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на приказ председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

Источник: Kapital.kz

«В срок до 19 сентября 2025 года утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области. В срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование», — указывается в документе. -

8 сентября 2025 года председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявил в кулуарах правительства, что казахстанцам дадут возможность самим выбрать название для первой АЭС.

«Мы предварительно определим ряд критериев, которые будут учитываться при выборе — популярность, культурно-историческая ценность, благозвучие и соответствие имиджу атомной отрасли», — сказал Алмасадам Саткалиев журналистам перед президентским посланием в Доме правительства.

В Послании народу Казахстана президент заявил, что следует уже приступать к планированию строительства второй и третьей АЭС.

Напомним, на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад глава государства предложил объявить страновой конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане.

8 августа 2025 года в поселке Улькен Алматинской области начались первые работы по проекту строительства АЭС — инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Проект оценивается в 14−15 млрд долларов.

14 июня 2025 года Межведомственная комиссия определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству первой АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France’и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте. Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Тариф на электроэнергию с будущей атомной АЭС будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что при строительстве первой АЭС в Казахстане планируют использовать реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+».

Китайская СNNC может стать лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что Казахстан рассматривает «китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС».

6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС. По данным Центральной избирательной комиссии РК, в нем приняло участие 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за строительство атомной станции в РК, составило 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.

