Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол

Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.