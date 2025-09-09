Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол

Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.
«Сейчас Молдова покупает тот же российский газ только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение от зависимости и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной», — заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.
Дипломат также прокомментировал регулярные заявления руководства республики о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Молдавии.
«Тезис о шантаже России — это фальшивый и ложный тезис, мы никогда никого не шантажировали. Поставки газа были прекращены украинским режимом, который разорвал все контракты и фактически остановил транзит дешёвого российского газа через Суджу и юг Украины в Республику Молдова», — пояснил Озеров.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.