Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Революция поколения Z» в Непале. Главное

8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других городов начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Поводом для демонстраций стало решение непальского правительства заблокировать соцсети и мессенджеры, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий страны. Среди заблокированных сервисов — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn.

  • 8 сентября тысячи протестующих собрались у здания парламента в Катманду на акцию «Революция поколения Z», чтобы выразить несогласие с блокировкой соцсетей.
  • Полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Тем не менее протестующим удалось прорваться через баррикады и ворваться в здание парламента. По информации Associated Press, полиция открыла огонь по демонстрантам.
  • Представитель правительства Непала объявил о разворачивании войск для подавления протестов. В нескольких районах Катманду ввели комендантский час.
  • Посольство РФ в Непале призвало находящихся в стране россиян не выходить на улицу.
  • 9 сентября после сообщений о гибели в ходе протестов по меньшей мере 19 человек непальское правительство отменило блокировку социальных сетей.
  • India Today со ссылкой на источники пишет, что Шарма Оли обратился к командующему армией Непала генералу Ашоку Раджу Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за ситуацию. По данным издания, генерал ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.
  • Премьер-министр Непала Шарма Оли, а также министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр спорта и молодежи Теджу Лал подали в отставку.
  • Президент Непала Рам Чандра Паудель принял отставку премьер-министра.
  • Ушедший с поста премьер Шарма Оли, лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба и его жена подверглись нападению протестующих. Демонстранты избили министра финансов Непала Прасада Пауделя.
  • Протестующие начали поджигать резиденции высокопоставленных чиновников. По информации местного портала Khabarhub, демонстранты подожгли дом экс-премьера Непала Джаны Натха Кханала и заперли внутри жену политика. Женщина позднее скончалась в больнице, пишет издание.
  • Индия ввела режим повышенной готовности из-за протестов в Непале.
  • Протестующие подожгли здание Верховного суда.
  • Участники протестов потребовали назначить исполняющим обязанности премьер-министра страны мэра Катманду Балендру Шаха.
  • Вслед за премьер-министром в отставку подал президента Непала. Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.
  • По последним данным, в результате протестов погибли по меньшей мере 22 человека, около 500 пострадали.