«Революция поколения Z» в Непале. Главное

8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других городов начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Поводом для демонстраций стало решение непальского правительства заблокировать соцсети и мессенджеры, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий страны. Среди заблокированных сервисов — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn.