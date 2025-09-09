«Революция поколения Z» в Непале. Главное

- 8 сентября тысячи протестующих собрались у здания парламента в Катманду на акцию «Революция поколения Z», чтобы выразить несогласие с блокировкой соцсетей.
- Полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Тем не менее протестующим удалось прорваться через баррикады и ворваться в здание парламента. По информации Associated Press, полиция открыла огонь по демонстрантам.
- Представитель правительства Непала объявил о разворачивании войск для подавления протестов. В нескольких районах Катманду ввели комендантский час.
- Посольство РФ в Непале призвало находящихся в стране россиян не выходить на улицу.
- 9 сентября после сообщений о гибели в ходе протестов по меньшей мере 19 человек непальское правительство отменило блокировку социальных сетей.
- India Today со ссылкой на источники пишет, что Шарма Оли обратился к командующему армией Непала генералу Ашоку Раджу Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за ситуацию. По данным издания, генерал ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.
- Премьер-министр Непала Шарма Оли, а также министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр спорта и молодежи Теджу Лал подали в отставку.
- Президент Непала Рам Чандра Паудель принял отставку премьер-министра.
- Ушедший с поста премьер Шарма Оли, лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба и его жена подверглись нападению протестующих. Демонстранты избили министра финансов Непала Прасада Пауделя.
- Протестующие начали поджигать резиденции высокопоставленных чиновников. По информации местного портала Khabarhub, демонстранты подожгли дом экс-премьера Непала Джаны Натха Кханала и заперли внутри жену политика. Женщина позднее скончалась в больнице, пишет издание.
- Индия ввела режим повышенной готовности из-за протестов в Непале.
- Протестующие подожгли здание Верховного суда.
- Участники протестов потребовали назначить исполняющим обязанности премьер-министра страны мэра Катманду Балендру Шаха.
- Вслед за премьер-министром в отставку подал президента Непала. Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.
- По последним данным, в результате протестов погибли по меньшей мере 22 человека, около 500 пострадали.
«Революция поколения Z» в Непале. Главное
8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других городов начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Поводом для демонстраций стало решение непальского правительства заблокировать соцсети и мессенджеры, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий страны. Среди заблокированных сервисов — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn.