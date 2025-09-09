Как запрет соцсетей привел к «революции поколения Z» в Непале

В Непале не утихают массовые акции протеста. Тысячи недовольных блокировкой соцсетей в стране вышли на улицы Катманду 8 сентября, армия и полиция не в состоянии усмирить протестующих. По предварительным данным, в результате митингов и волнений погибли 22 человека, более 250 ранены. Что стало причиной протестов, уже названных «революцией поколения Z», и как сейчас складывается обстановка в республике, рассказали «Ведомости».