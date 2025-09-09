Как запрет соцсетей привел к «революции поколения Z» в Непале

Почему в Непале вспыхнули акции протеста
Волнения в Федеративной Демократической Республике Непал начались после того, как в начале сентября там ограничили доступ к Facebook*, Instagram*, WhatsApp*, YouTube, X, Reddit, LinkedIn и другим ресурсам, пишут «Ведомости».
Правительство было вынуждено пойти на такой шаг, так как компании — владельцы соцсетей проигнорировали требование непальских властей о прохождении обязательной регистрации в срок до 28 августа.
8 сентября в Катманду стартовали акции протеста против ограничений доступа к соцсетям и коррупции. Один из самых масштабных митингов состоялся у здания парламента. Акцию назвали «Революция поколения Z». По данным Reuters, мятежники вели себя агрессивно, возвели баррикады, бросали в полицейских камни. В ответ представители силового ведомства были вынуждены применить силу. Полицейские пытались оттеснить протестующих от здания парламента, используя дубинки, водометы и резиновые пули. Для контроля за ситуацией в район сосредоточения митингующих ввели армию.
В столице Непала установили комендантский час. Российское представительство в Катманду рекомендовало россиянам, находящимся в республике, не покидать дома, а в экстренных ситуациях использовать круглосуточные линии связи.
Как развивается ситуация в Непале сейчас
9 сентября власти страны пошли на уступки мятежникам. Глава министерства связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг заявил, что в Непале снят запрет на соцсети. Премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли снял с себя полномочия. Президент страны Рам Чандра Паудел отставку главы кабмина принял, пишет My Republica. Глава республики объявил о плане по формированию нового кабинета министров.
Отставка кабинета министров и возвращение доступа к соцсетям не удовлетворило протестующих. Как сообщает My Republic, во вторник мятежники подожгли здание парламента, главные ворота Сингха-Дурбар, дом экс-главы правительства Бабурама Бхаттараи. В итоге беспорядки в столице Непала только усилились. Теперь митингующие требуют, чтобы ответственные за подавление протестов 8 сентября были наказаны.
Мэр Катманду Бален Шах предложил протестующим переговоры с главнокомандующим непальской армии. Но он предупредил, что прежде должна пройти процедура роспуска парламента.
«Дорогие представители поколения Z, ваш угнетатель уже ушел в отставку. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ущерб, нанесенный народу и имуществу страны, означает ущерб и для наших активов. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие. С этого момента ваше поколение должно возглавить страну», — приводят слова политика «Ведомости» со ссылкой на My Republica.
Как сообщает India Today, после снятия с поста премьер-министра страны митингующие требуют временно отдать должность мэру Шаху.
На фоне протестов в стране несколько высокопоставленных чиновников Непала подверглись нападениям толпы. Известно об избиении министра финансов Непала Бишну Прасада Пауделя, также пострадали бывший глава правительства Шер Бахадур Деуба и глава МИД Арзу Рану Деуба. Также сообщалось, что президент страны Рам Чандра Паудел подал в отставку, однако телеканал India Today со ссылкой на офис главы государства опроверг эту информацию.
* принадлежат Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)