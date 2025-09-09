В Ростовской области расширят меры поддержки семей с детьми

Ранее, на форуме «Стратегия 2030», глава донского региона сообщил, что с будущего года в Ростовской области родители новорождённых будут получать подарочные наборы с необходимыми малышам вещами стоимостью 20 тыс. рублей. К тому же появится институт «социальных нянь», помогающих ухаживать за детьми до трёх лет. Кроме того, с января будущие мамы, обучающиеся очно и вставшие на учёт по беременности, смогут получить единовременную выплату 100 тыс. рублей. Все эти меры войдут в Стратегию развития региона до 2030 года.