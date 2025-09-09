Ричмонд
В Ростовской области расширят меры поддержки семей с детьми

Многодетным семьям предлагают компенсировать половину стоимости обучения ребёнка.

Источник: Пресс-служба Правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь представил депутатам Заксобрания региона законопроект, предусматривающий увеличение объёма мер социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Документ предлагает меры, которые облегчат жизнь семьям деньгами и сделают образование для детей доступнее.

Так, инициатива предлагает предоставить многодетным семьям компенсацию половины стоимости обучения одного из детей в вузах или колледжах, расположенных в других регионах страны. Подчёркивается, что на данный момент большинство мер поддержки привязаны к донским учреждениям образования.

Подчёркивается, что эта мера даст многодетным родителям ощутимую финансовую поддержку.

Ранее, на форуме «Стратегия 2030», глава донского региона сообщил, что с будущего года в Ростовской области родители новорождённых будут получать подарочные наборы с необходимыми малышам вещами стоимостью 20 тыс. рублей. К тому же появится институт «социальных нянь», помогающих ухаживать за детьми до трёх лет. Кроме того, с января будущие мамы, обучающиеся очно и вставшие на учёт по беременности, смогут получить единовременную выплату 100 тыс. рублей. Все эти меры войдут в Стратегию развития региона до 2030 года.