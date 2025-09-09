Шавкату Мирзиёеву присудили Международную премию мира имени Толстого

Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Ее лауреатами также стали главы Таджикистана и Кыргызстана.
Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена в 2025 году президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, руководителю Кыргызстана Садыру Жапарову и главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Таким образом отметили значительный личный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Подписание ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами.
О присуждении им премии объявил на церемонии в Москве председатель жюри, народный артист РФ, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. По его словам, за эти кандидатуры члены жюри проголосовали единогласно.
Совместные усилия президентов, ставших лауреатами премии, направлены на обеспечение стабильности и устойчивого развития, повышение международного авторитета всего региона.
Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году. Награду вручают политикам и организациям за вклад в предотвращение войн и укрепление мира в день рождения писателя, 9 сентября, в столице РФ. Первым лауреатом премии стал Африканский союз.