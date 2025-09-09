Ричмонд
Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

".

Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", — сказал он.

По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить конфликт, может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат допустил, что соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине. Он также признал наличие препятствий для вступления Украины в НАТО, заявив, однако, что время для этого «еще не пришло».

При этом Уитакер продолжил настаивать на том, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.

Гарантии безопасности для Украины.

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.

Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.

Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.

