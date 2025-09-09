Ричмонд
Власти Нижегородской области намерены увеличить отпускные выплаты муниципальным служащим

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября, ФедералПресс. Власти Нижегородской области хотят увеличить денежное содержание муниципальных служащих. Губернатор области Глеб Никитин внес на рассмотрение депутатов Заксобрания региона законопроект, предусматривающий выплату к отпуску муниципальным служащим по аналогии с государственными гражданскими служащими.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух окладов денежного содержания (вместо двух должностных окладов)», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Денежное содержание отличается от должностного оклада: в последний не входят надбавка за выслугу лет и особые условия службы. Таким образом, сумма, выплачиваемая к отпуску, станет весомее.

Кроме того, реестр должностей муниципальной службы предлагают дополнить. В него хотят включить руководителей группы, руководителей архива и руководителей режимно-секретных подразделений.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что власти Удмуртии решили повысить оклады чиновникам. Это должно снизить текучесть кадров.