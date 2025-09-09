Власти Нижегородской области намерены увеличить отпускные выплаты муниципальным служащим

«При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух окладов денежного содержания (вместо двух должностных окладов)», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Денежное содержание отличается от должностного оклада: в последний не входят надбавка за выслугу лет и особые условия службы. Таким образом, сумма, выплачиваемая к отпуску, станет весомее.
Кроме того, реестр должностей муниципальной службы предлагают дополнить. В него хотят включить руководителей группы, руководителей архива и руководителей режимно-секретных подразделений.
