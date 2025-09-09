Каждый день социальные сети, пресса сообщают о каких-то выходках, которые человек в здравом уме ни в коем случае не должен и не может совершать, но тем не менее люди их совершают. Речь идет о молдавских политиках и их сторонниках.
То безумная фанатка одной политической партии свирепо бросается на мирных людей с воплями «Ты — русоайка (русская)! На, читай нашу газету!».
То какой-то министр заявляет, что на выборах определяется, кто быдло, а кто не быдло.
То целая партия обещает привести Молдову в Европейский союз уже через два года.
То примар одного районного центра заявляет, что «мы проголосуем за превращение нашего города в Баден-Баден, Париж, Лондон», и что «Кишинев и Бельцы тонут, а наш город не тонет». Сразу вспоминается «Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки». Но если великий комбинатор, как сказали бы сейчас, троллил аудиторию, то эти искренне верят в собственный бред.
«И такая дребедень целый день…». Особенно все обостряется перед выборами. Мы имеем дело с какой-то формой массового помешательства. Это безумие подавляет собой здравомыслие, доминирует в отношениях между людьми.
Тон неадекватности задают политики, так называемая элита. От них все это умопомрачение ядовитыми потоками растекается по всему обществу, отравляя разум и души людей, нормальные отношения между ними.
Такое безумие мы наблюдаем не только в Молдове. Посмотрите, как ведут себя европейские лидеры после встречи президентов России и США. Они дико возбудились, суетятся, создают какие-то коалиции, делают все, чтобы война на Украине продолжалась, хотя уже и Дональд Трамп сказал, что ее надо заканчивать.
«Германия делает стратегические запасы равиоли (итальянских макаронных изделий) на случай войны с Россией» — это заголовок из западной прессы. Они реально сходят с ума.
Для всех очевидно, что без американских оружия, денег, военных Европа сама по себе в военном плане ничто, но представители европейской политической элиты никак не могут прекратить этот «вой на болотах».
Обезумевшим европейским политикам, которыми движет страх оказаться за бортом мировых событий, подвывают и их младшие партнеры, находящиеся у власти в Кишиневе.
Маховик милитаризация маленькой Молдовы раскручивается все сильнее и сильнее — больше радаров! больше военных баз! больше пушек! — хотя с чисто оборонной точки зрения это совершенно бессмысленная деятельность. Встраивание Молдовы в военную машину ЕС/НАТО не только не прибавляет безопасности, но напротив, превращает многие места в цели для потенциальных ударов в случае втягивания Молдовы в региональный конфликт.
Казалось бы, здравый смысл говорит, что Молдове, наоборот, надо укреплять свой нейтралитет и держаться подальше от чужих военных игр, но кто прислушивается к здравому смыслу, если верх опять берет безумие?
Обещание привести Молдову в ЕС уже в 2028 году — тоже совершенно безумная затея, но они включили это в свою предвыборную программу, фанатично в это верят и агрессивно пытаются убедить в этом всех окружающих.
Доводы здравого смысла — о том, что переговоры о присоединении к ЕС еще даже не начались, что Молдова в этом процессе намертво пристегнута к воюющей Украине, а у той шансов начать переговоры вообще нет, что многие страны самого ЕС проходят через кризисы, что через несколько лет выборы нового Европарламента и утверждение новой Еврокомиссии, что в бюджете ЕС не предусмотрены никакие фонды на расширение, — все это не имеет значения, потому что разум подменяется иррациональным ожиданием того, что евроинтеграция все равно каким-то чудесным образом вот-вот наступит. Просто возьмет, и придет, потому что им так очень хочется, а кто в это не верит, тот «быдло».
Слепая вера в какие-то свои постулаты приводит к тому, что эти люди ведут себя, как одержимые. Они возбуждаются и впадают в транс, буквально трясутся от собственных взглядов на окружающую действительность. Если эта действительность не вписывается в их взгляды, тем хуже для действительности и для всех, кто с ними не согласен.
Их агрессивность — это тоже признак одержимости. Они все, начиная от их лидеров, и заканчивая безумными агитаторами, одержимы злым духом национализма. Отсюда и всеобщая нетерпимость к иному мнению, и ксенофобия, и высокомерие по отношению ко всем «чужакам», к тем, кто «не с нами».
Критиковать их с точки зрения разумной логики бессмысленно, потому что в своем безумии они не вписываются в рамки здравомыслия. Им не нужны никакие доказательства. На них не действуют никакие разумные аргументы.
Как сказал об европейских лидерах премьер-министр Словакии, они похожи на лягушку, которая сидит на дне колодца и думает, что оттуда видит весь мир. То же самое можно сказать и про наших политиков, которых поддерживают и продвигают старшие покровители из больших европейских столиц.
Эта безумная секта узколобых фанатиков опасна для окружающих, опасна для государства и общества. Наберется ли критическая масса здравомыслящих людей, способных остановить их агрессию? Пока безумие в Молдове берет верх над здравомыслием. Остается верить и надеяться, что так будет не всегда.
Источник: traditia.md.
