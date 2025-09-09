Безумие против здравомыслия в Молдове: Наберется ли критическая масса вменяемых людей, способных остановить агрессию фанатиков ПАС?

Доводы здравого смысла — о том, что переговоры о присоединении к ЕС еще даже не начались, что Молдова в этом процессе намертво пристегнута к воюющей Украине, а у той шансов начать переговоры вообще нет, что многие страны самого ЕС проходят через кризисы, что через несколько лет выборы нового Европарламента и утверждение новой Еврокомиссии, что в бюджете ЕС не предусмотрены никакие фонды на расширение, — все это не имеет значения, потому что разум подменяется иррациональным ожиданием того, что евроинтеграция все равно каким-то чудесным образом вот-вот наступит. Просто возьмет, и придет, потому что им так очень хочется, а кто в это не верит, тот «быдло».