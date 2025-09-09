Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава воронежского ОНФ покинул пост

Руководитель регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Воронежской области Александр Гончаров покидает пост. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в региональной власти.

Источник: воронежское отделение «Общероссийского народного фронта»

Официального подтверждения отставки господина Гончарова нет. При этом в качестве причин его ухода собеседники «Ъ-Черноземье» перечисляют как переход на новое перспективное место работы, так и уход «в никуда». В данный момент власти рассматривают возможных кандидатов на пост руководителя исполкома ОНФ.

Региональный исполком «Народного фронта» господин Гончаров возглавлял с начала 2022 года, в 2010—2016 годах руководил Семилукской районной больницей. Предшественником Александра Гончарова на посту руководителя исполкома ОНФ был Никита Панов.