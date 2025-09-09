Глава воронежского ОНФ покинул пост

Официального подтверждения отставки господина Гончарова нет. При этом в качестве причин его ухода собеседники «Ъ-Черноземье» перечисляют как переход на новое перспективное место работы, так и уход «в никуда». В данный момент власти рассматривают возможных кандидатов на пост руководителя исполкома ОНФ.