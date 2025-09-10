Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова продолжает закупать российский газ, но в четыре раза дороже — посол РФ

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Разговоры о так называемом газовом шантаже Молдовы со стороны России являются ложью, республика в настоящее время покупает тот же российский газ, но в четыре раза дороже, и это негативно отражается на ее экономике, заявил местному телеканалу в ходе рабочей поездки в Вулканешты посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Источник: Sputnik.md

Сейчас Молдова покупает тот же российский газ только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение от зависимости и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной.

заявил Озеров

Он также прокомментировал излюбленный тезис нынешнего молдавского руководства о том, что Москва якобы использовала поставки природного газа в качестве инструмента для шантажа.

«Тезис о “шантаже” России — это фальшивый и ложный тезис, мы никогда никого не шантажировали. Поставки газа были прекращены украинским режимом, который разорвал все контракты и фактически остановил транзит дешёвого российского газа через Суджу и юг Украины в Республику Молдова», — пояснил российский дипломат.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обязало газовые компании Молдовы создать запас голубого топлива в объеме около 145 миллионов кубометров к началу отопительного сезона 2025−2026 годов. Данное решение принято на основании последних поправок к закону «О природном газе», одобренных парламентом в июне 2025 года.