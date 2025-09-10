Гусев на «Платформе Будущего»: Воронежская область строит кремниевое будущее

Эта выставка позволяет говорить о будущем и показать, как мы его видим. Мы выбрали правильные темы: народосбережение, активное долголетие, автоматизация производств — все это создает фундамент устойчивого будущего региона и страны.
Он подчеркнул, что экономика будущего — это цифровая экономика и «шестой технологический уклад», где ключевую роль играют машины. «Мы переходим от углеродной цивилизации к кремниевой, где технологии станут основой развития. Но человек останется в центре — если мы будем применять правильные подходы», — сказал губернатор.
Одним из таких подходов он назвал распределенные системы управления — как в технологиях, так и в управлении государством. Роботизация, по его словам, не только повышает производительность, но и освобождает людей от рутинной работы, давая им время на творчество и развитие.
В регионе уже разрабатывается программа поддержки предприятий, внедряющих автоматизацию и роботизацию. «Уверен, многие захотят воспользоваться этими мерами. Воронеж движется к высокотехнологичному будущему», — добавил Гусев.
Зампред Госдумы Алексей Гордеев отметил, что Воронеж — единственный город-миллионник в Центральном Черноземье и входит в число 20 лучших регионов России по ключевым показателям. По условиям ведения бизнеса и инвестиционному климату область входит в десятку лидеров — что, по его мнению, является залогом устойчивого роста.
