Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские власти решили добавить размер регионального маткапитала

Калининградские власти решили увеличить размер маткапитала.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Эти и другие темы обсуждались на стратегической сессии под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.

На сессию пришли представители Минсоцразвития, подведомственных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, а также сотрудники фондов, бизнеса, науки.

В числе прочих участники сессии решили обдумать возможность увеличения суммы областного материнского капитала и возможности выдавать его на второго ребёнка, а также тему ввода жилищных сертификатов для работников сферы соцзащиты населения с большим стажем.

По словам губернатора, итоги стратегической сессии обязательно учтут при формировании областного бюджета.

В формате в формате «мозгового штурма» стратсессии по инициативе главы области стали проводиться с 2024 года.

Ранее юрист Феттер рассказал: чтоб выделить ребёнку долю маткапитала, у родителей есть 6 месяцев.