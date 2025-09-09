Калининградские власти решили добавить размер регионального маткапитала

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Эти и другие темы обсуждались на стратегической сессии под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.
На сессию пришли представители Минсоцразвития, подведомственных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, а также сотрудники фондов, бизнеса, науки.
В числе прочих участники сессии решили обдумать возможность увеличения суммы областного материнского капитала и возможности выдавать его на второго ребёнка, а также тему ввода жилищных сертификатов для работников сферы соцзащиты населения с большим стажем.
По словам губернатора, итоги стратегической сессии обязательно учтут при формировании областного бюджета.
В формате в формате «мозгового штурма» стратсессии по инициативе главы области стали проводиться с 2024 года.
