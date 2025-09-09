Ричмонд
Times of Israel: Израиль получил согласие Трампа на удар в Катаре

Президент США Дональд Трамп одобрил израильскую военную операцию по ликвидации представителей политического руководства ХАМАС в катарской столице. Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на источник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«По словам израильского официального лица, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на удар Израиля в Катаре», — цитирует «Интерфакс» публикацию The Times of Israel.

При этом офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно планировал и реализовал операцию по устранению руководства ХАМАС в Катаре, передают «РИА Новости».

Телеканал «Аль-Джазира» выпустил сообщение, что атака 9 сентября была осуществлена в тот момент, когда политическое руководство ХАМАС обсуждало инициативу, выдвинутую Дональдом Трампом для достижения перемирия в секторе Газа. «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщили, что переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после авиаудара Израиля.

Согласно информации арабских СМИ, в результате взрывов в катарской столице погиб Халиль аль-Хайя — один из политических руководителей ХАМАС в секторе Газа. Очевидцы рассказали, что слышали не менее пяти взрывов.

