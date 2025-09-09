Times of Israel: Израиль получил согласие Трампа на удар в Катаре

Телеканал «Аль-Джазира» выпустил сообщение, что атака 9 сентября была осуществлена в тот момент, когда политическое руководство ХАМАС обсуждало инициативу, выдвинутую Дональдом Трампом для достижения перемирия в секторе Газа. «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщили, что переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после авиаудара Израиля.