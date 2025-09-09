NYT: Франция ищет выход из политического тупика после отставки правительства

Крах правительства Франсуа Байру предоставил президенту Франции Эммануэлю Макрону целый ряд далеких от совершенства и даже неприятных вариантов. Макрону предстоит сложный выбор, пишет американская газета The New York Times.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Назначение нового правительства

Самым быстрым решением, за которое выступает Макрон, является назначение нового премьер-министра и формирование нового кабинета министров. В его офисе заявили, что он выберет нового премьера «в ближайшие несколько дней», пишет NYT.

Однако издание сомневается, что новое правительство окажется успешнее, чем два предыдущих, которые потерпели крах с тех пор, как президент анонсировал досрочные парламентские выборы в прошлом году.

Макрону предстоит выбрать такого кандидата, которого поддержат 577 законодателей Национальной ассамблеи — по крайней мере на время, достаточное для принятия бюджета на 2026 год.

При этом NYT подчеркивает, что новое правительство столкнется со старой проблемой: нижняя палата парламента разделена на три враждующих политических блока — группу левых партий, слабую правоцентристскую коалицию и ультраправых националистов. И компромисс между ними, по мнению NYT, практически невозможен.

В окружении Макрона считают, что он может предложить в качестве нового премьера либо действующего министра обороны Себастьяна Лекорню, либо министра экономики Эрика Ломбара.

Конституция Франции не устанавливает временных рамок для назначения премьер-министра. Пока не будет найден новый премьер, Байру и его кабинет смогут выполнять свои функции.

Новые выборы

«Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона утверждают, что простой заменой Байру ничего не добиться, пишет NYT.

Вместо этого они призывают Макрона как можно скорее назначить парламентские выборы в надежде укрепить свои позиции.

Как показало недавнее исследование, проведенное Французским институтом общественного мнения (IFOP), в случае досрочных выборов «Национальное объединение» с союзниками в первом туре голосования получат около 32−33% голосов, левые — примерно 25−26%, центристская коалиция — 15%, а основная консервативная партия — 13%.

Макрон пока исключает этот вариант.

Отставка Макрона

Еще более радикальным вариантом для Макрона была бы отставка, что привело бы к досрочным президентским выборам, пишет NYT. Такое во Франции случилось только однажды: в 1969 году Шарль де Голль ушел в отставку после провала референдума.

К отставке Макрона призвали уже несколько партий.

Например, на этом варианте настаивает «Непокоренная Франция», которая по-прежнему возмущена тем, что он отказался назначить премьер-министра из числа левых после того, как они получили большинство мест на последних выборах.

Они возлагают на Макрона ответственность за рост долга Франции, утверждают, что он стал слишком непопулярен, чтобы эффективно управлять страной, и что только новый президент с четкими полномочиями может вытащить страну из политического тупика.

Согласно сентябрьскому опросу общественного мнения, проведенному для журнала Le Figaro группой Verian, только 15% избирателей доверяют Макрону. Однако нынешний глава Франции неоднократно заявлял, что намерен доработать свой второй срок, который завершится в 2027 году, и не собирается добровольно уходить в отставку.