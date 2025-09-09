NYT: Франция ищет выход из политического тупика после отставки правительства

Назначение нового правительства
Самым быстрым решением, за которое выступает Макрон, является назначение нового премьер-министра и формирование нового кабинета министров. В его офисе заявили, что он выберет нового премьера «в ближайшие несколько дней», пишет NYT.
Макрону предстоит выбрать такого кандидата, которого поддержат 577 законодателей Национальной ассамблеи — по крайней мере на время, достаточное для принятия бюджета на 2026 год.
При этом NYT подчеркивает, что новое правительство столкнется со старой проблемой: нижняя палата парламента разделена на три враждующих политических блока — группу левых партий, слабую правоцентристскую коалицию и ультраправых националистов. И компромисс между ними, по мнению NYT, практически невозможен.
Конституция Франции не устанавливает временных рамок для назначения премьер-министра. Пока не будет найден новый премьер, Байру и его кабинет смогут выполнять свои функции.
Новые выборы
«Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона утверждают, что простой заменой Байру ничего не добиться, пишет NYT.
Как показало недавнее исследование, проведенное Французским институтом общественного мнения (IFOP), в случае досрочных выборов «Национальное объединение» с союзниками в первом туре голосования получат около 32−33% голосов, левые — примерно 25−26%, центристская коалиция — 15%, а основная консервативная партия — 13%.
Макрон пока исключает этот вариант.
Отставка Макрона
Еще более радикальным вариантом для Макрона была бы отставка, что привело бы к досрочным президентским выборам, пишет NYT. Такое во Франции случилось только однажды: в 1969 году Шарль де Голль ушел в отставку после провала референдума.
Например, на этом варианте настаивает «Непокоренная Франция», которая по-прежнему возмущена тем, что он отказался назначить премьер-министра из числа левых после того, как они получили большинство мест на последних выборах.
Согласно сентябрьскому опросу общественного мнения, проведенному для журнала Le Figaro группой Verian, только 15% избирателей доверяют Макрону. Однако нынешний глава Франции неоднократно заявлял, что намерен доработать свой второй срок, который завершится в 2027 году, и не собирается добровольно уходить в отставку.