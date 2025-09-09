Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус: Германия запустит новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ

Германия запустит инициативу по поддержке дальних ударов украинской армии по российским территориям. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после заседания группы «Рамштайн».

Источник: Reuters

«В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму €300 млн», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов разных типов украинского производства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает $6 млрд на разработку БПЛА и ракет.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон при бывшем главе администрации США Джо Байдене выдавал Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше