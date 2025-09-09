Писториус: Германия запустит новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ

«В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму €300 млн», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов разных типов украинского производства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает $6 млрд на разработку БПЛА и ракет.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон при бывшем главе администрации США Джо Байдене выдавал Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели».
