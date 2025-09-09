Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, у США есть план этой войны для навязывания своей политической, экономической, культурной и военной гегемонии в мире. В том числе в Венесуэле, которую Вашингтон, как утверждает Мадуро, пытается колонизировать. Ранее CNN сообщал, что Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории страны, чтобы вынудить Мадуро покинуть пост. Подробности — в материале «Газеты.Ru».