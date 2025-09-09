Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса»

«Ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр “Сириус”, 1 сентября 2015 года. Посмотрите, что же за эти 10 лет произошло. С первого шага, с первого сентября 2015 года на сегодняшний день я вижу движение. Кроме школы, открыли лабораторный комплекс, причём по всем самым разным направлениям», — сказал Путин.