Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса»

СОЧИ, 9 сен — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета (НТУ) «Сириус».
«Ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр “Сириус”, 1 сентября 2015 года. Посмотрите, что же за эти 10 лет произошло. С первого шага, с первого сентября 2015 года на сегодняшний день я вижу движение. Кроме школы, открыли лабораторный комплекс, причём по всем самым разным направлениям», — сказал Путин.
В лаборатории синтеза председатель ученого совета НТУ «Сириус» Роман Иванов рассказал президенту России о создании лечебных препаратов против орфанных (редких врожденных) заболеваний. Руководитель НТУ «Сириус» Арсений Южалин рассказал президенту России о разработках лекарственных препаратов.
Также президент посетил лабораторию генетических технологий в сельском хозяйстве и лабораторию, в которой занимаются разработками лекарственных препаратов для лечения рака.
Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году образовательным фондом «Талант и успех» и находится на федеральной территории (ФТ) «Сириус». В феврале 2024 года утверждена государственная программа федеральной территории «Сириус» «Научно-технологическое развитие федеральной территории “Сириус”. На финансирование мероприятий госпрограммы в 2024 году выделено 175 миллионов рублей, в 2025 году запланирован миллиард рублей, всего на период 2024—2030 годы — 6,725 миллиарда рублей.
В лабораторном комплексе НТУ «Сириус» работают более 200 научных сотрудников, более 150 магистрантов и около 100 аспирантов. Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса — 7500 квадратных метров. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 миллиарда рублей. Ввод второй очереди лаборатории запланирован на середину 2026 года.