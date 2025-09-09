МИД Беларуси решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.
Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу.
«Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом», — подчеркнули в МИД Беларуси.
«Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время», — отмечено в заявлении. -0-