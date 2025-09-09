Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу

В Беларуси убеждены, что данный шаг польской стороны выглядит безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества. «Временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Беларуси. Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях», — обратили внимание в МИД.