Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, назвав атаку грубым нарушением суверенитета Катара. Об этом сообщает ТАСС.

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. Все стороны должны работать для достижения долгосрочного прекращения огня, а не на его разрушение», — заявил генсек.

Беспокойство в связи с эскалацией конфликта выразила также новый председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, призвав стороны к максимальной сдержанности. «Сегодняшняя эскалация, безусловно, вызывает беспокойство, и я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность. Согласно Уставу ООН, суверенитет и территориальная целостность всех государств-членов должны уважаться и не нарушаться ни одним из государств-членов», — заявила Бербок журналистам после официального вступления в должность председателя Генассамблеи ООН.

По ее словам, необходимо активизировать дипломатические усилия, направленные на немедленное и постоянное прекращение огня и улучшение гуманитарной ситуации для гражданского населения в секторе Газа, а также освобождение всех заложников.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что делегация палестинского движения ХАМАС, участвовавшая в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе.

Телеканал Al Hadath утверждает, что по меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта в секторе Газа, в связи с ударом Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что еврейское государство самостоятельно инициировало и провело операцию против лидеров движения ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя. -0-

