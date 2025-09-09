Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе

Беспокойство в связи с эскалацией конфликта выразила также новый председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, призвав стороны к максимальной сдержанности. «Сегодняшняя эскалация, безусловно, вызывает беспокойство, и я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность. Согласно Уставу ООН, суверенитет и территориальная целостность всех государств-членов должны уважаться и не нарушаться ни одним из государств-членов», — заявила Бербок журналистам после официального вступления в должность председателя Генассамблеи ООН.