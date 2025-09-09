В Нью-Йорке собирается юбилейная сессия Генассамблеи ООН

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 9 сентября стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.
Началу юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН предшествовало пленарное заседание, завершающее 79-ю сессию Генассамблеи. Подводя итоги уходящего года и говоря о сегодняшних вызовах, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сила организации зависит от приверженности стран тому, чтобы не ограничиваться своими узкими, национальными интересами, а стремиться к достижению большего прогресса благодаря объединению усилий.
«Эта истина сегодня так же важна, как и 80 лет назад. Так давайте идти по этому пути. Давайте пронесем этот дух вперед и продолжим восстанавливать доверие, добиваясь результатов и мира для всех людей», — призвал Антониу Гутерриш.
79-я сессия Генассамблеи ООН завершилась традиционной церемонией принесения присяги новым председателем Генассамблеи ООН. Эту должность заняла бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она была избрана на этот пост в июне и стала пятой женщиной — председателем ГА ООН за всю историю и первой — из Европейского региона.
Общаясь с журналистами после официального вступления в должность, Анналена Бербок отметила, что Устав ООН напоминает миру, каких результатов можно добиться сообща. В то же время ситуация в Газе, Украине, Судане и на Гаити говорит о том, как часто не выполняются обещания в отношении мира и безопасности, справедливости и устойчивого развития.
По ее словам, 80-я сессия Генассамблеи ООН не будет рядовой, поскольку на организацию оказывается финансовое и политическое давление. «Наша задача спустя 80 лет после создания ООН — сохранить нашу Организацию Объединенных Наций и сделать ее пригодной для XXI века», — заявила Анналена Бербок. -0-