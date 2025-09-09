В Нью-Йорке собирается юбилейная сессия Генассамблеи ООН

Общаясь с журналистами после официального вступления в должность, Анналена Бербок отметила, что Устав ООН напоминает миру, каких результатов можно добиться сообща. В то же время ситуация в Газе, Украине, Судане и на Гаити говорит о том, как часто не выполняются обещания в отношении мира и безопасности, справедливости и устойчивого развития.