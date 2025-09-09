МИД РФ: россиян нет среди пострадавших при беспорядках в Непале

Среди пострадавших, оказавшихся в зоне массовых протестов и чрезвычайной ситуации в Непале, граждан Российской Федерации нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Представители МИД подчеркнули, что все россияне, находящиеся в стране, находятся в безопасности. Дипломатические службы продолжают поддерживать с ними постоянную связь.
Напомним, совсем недавно в Непале возникла чрезвычайная ситуация на фоне массовых протестов, которые местные издания назвали «Революцией поколения Z». В ответ на политический кризис премьер-министр страны Шарма Оли сообщил о своем уходе с поста.