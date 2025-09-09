Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: россиян нет среди пострадавших при беспорядках в Непале

В МИД заявили, что граждане РФ не пострадали в ходе протестов в Непале.

Источник: Комсомольская правда

Среди пострадавших, оказавшихся в зоне массовых протестов и чрезвычайной ситуации в Непале, граждан Российской Федерации нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Представители МИД подчеркнули, что все россияне, находящиеся в стране, находятся в безопасности. Дипломатические службы продолжают поддерживать с ними постоянную связь.

Напомним, совсем недавно в Непале возникла чрезвычайная ситуация на фоне массовых протестов, которые местные издания назвали «Революцией поколения Z». В ответ на политический кризис премьер-министр страны Шарма Оли сообщил о своем уходе с поста.