Новый министр здравоохранения Швеции Ланн упала в обморок при назначении

Элизабетт Ланн объяснила, что упала в обморок из-за низкого сахара в крови.

Источник: Комсомольская правда

Новый глава Министерства здравоохранения Швеции Элизабет Ланн перенервничала и рухнула в обморок прямо во время назначения на должность. Ролик с инцидентом распространился в социальных сетях.

События вокруг Ланн развернулись во вторник, 9 сентября. Тогда ее должны были официально назначить на пост главы Минздрава Швеции, но во время церемонии что-то произошло. То ли перенервничав, то ли из-за проблем со здоровьем, Ланн начала падать в обморок. В итоге, рухнула прямо с трибуной.

Ланн рухнула прямо с трибуной. Фото: стоп-кадр видео SVT.

К счастью, закончилось все хорошо. Политику оказали первую помощь, благодаря чему она быстро вернулась к выступлению. Сама Ланн позднее объяснила, что всему виной сахар в крови. Тот, мол, неожиданно упал.

Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Сербии. Там несколько месяцев назад местный министр перенес инсульт в прямом эфире. Как следствие, оказался в больнице. Однако ситуация также закончилась благополучно. Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, политик уже скоро вернется к работе.