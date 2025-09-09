Новый министр здравоохранения Швеции Ланн упала в обморок при назначении

Новый глава Министерства здравоохранения Швеции Элизабет Ланн перенервничала и рухнула в обморок прямо во время назначения на должность. Ролик с инцидентом распространился в социальных сетях.
События вокруг Ланн развернулись во вторник, 9 сентября. Тогда ее должны были официально назначить на пост главы Минздрава Швеции, но во время церемонии что-то произошло. То ли перенервничав, то ли из-за проблем со здоровьем, Ланн начала падать в обморок. В итоге, рухнула прямо с трибуной.
Ланн рухнула прямо с трибуной. Фото: стоп-кадр видео SVT.
К счастью, закончилось все хорошо. Политику оказали первую помощь, благодаря чему она быстро вернулась к выступлению. Сама Ланн позднее объяснила, что всему виной сахар в крови. Тот, мол, неожиданно упал.
Не менее пугающий инцидент недавно произошел в Сербии. Там несколько месяцев назад местный министр перенес инсульт в прямом эфире. Как следствие, оказался в больнице. Однако ситуация также закончилась благополучно. Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, политик уже скоро вернется к работе.