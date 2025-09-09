Трамп заявил о сохранении намерения добиться урегулирования по Украине

Постпред США при ООН Мэттью Уитакер в этот же день сообщил, что мирное соглашение по урегулированию украинского кризиса может включать в себя пункт о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев. По его словам, на данный момент есть «определенные рамки» будущего соглашения.