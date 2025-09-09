Трамп заявил о сохранении намерения добиться урегулирования по Украине

Он добавил, что решение конфликта на Украине казалось ему «самым простым» из всех, но ситуация осложнилась якобы из-за «взаимной вражды» на уровне лидеров.
«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Однако ситуация сложна», — заявил президент США в интервью радиостанции WABC.
Кроме того, американский лидер отметил свой решительный настрой на то, чтобы добиться решения украинского кризиса.
Постпред США при ООН Мэттью Уитакер в этот же день сообщил, что мирное соглашение по урегулированию украинского кризиса может включать в себя пункт о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев. По его словам, на данный момент есть «определенные рамки» будущего соглашения.
Позднее, 24 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для достижения соглашения по гарантиям безопасности Украины после завершения конфликта страны Запада должны учитывать базовые интересы России. Министр добавил, что Россия начала специальную военную операцию для того, чтобы защитить русскоговорящих людей от «откровенно нацистского» режима в Киеве.
Агентство Reuters 21 августа со ссылкой на американских военных сообщило, что США и ряд европейских стран завершили разработку предложений по гарантиям безопасности для Украины. Отмечалось, что одним из вариантов была отправка европейских войск на территорию Украины, причем командование и управление ими осуществляли бы США.